Özel'den Ferdi Zeyrek için duygusal sözler: Aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı yayımladı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi? En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik. Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayalleri birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim. İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var. Yüreğim yanıyor. Hepimizin başı sağ olsun."
Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi?— Özgür Özel (@eczozgurozel) June 9, 2025
En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik.
Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayalleri birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim.
İçimde nasıl… pic.twitter.com/5QCLkoq7VZ