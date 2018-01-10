Özel'den TBMM Başkanı'na 'inşaat' tepkisi

10 Ocak 2018

CHP Grup Başkanvekili Özgür, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsmail Kahraman'ın TBMM Başkanlığında ustalık dönemini yaşadığını söyledi.

Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) Anayasaya göre Meclis gündeminin ilk sıralarına girmesi gerektiğini ancak Kahraman'ın bunları 400'üncü, 500'üncü sıralara koyduğunu ifade eden Özel, "Anayasayı çiğniyor ve bu duruma da hiç oralı olmuyor. Meclis'in düzenlemesi gereken her şey OHAL nedeniyle hükümet tarafından düzenlenirken Kahraman, Meclis iradesiyle ilgili hiç sesini çıkarmıyor ama kendisi Mecliste inşaat işlerine bakıyor." diye konuştu.

"Bayan kavasların soyunma odaları mini mescit haline getirilmiş"

Özel, Kahraman'ın son olarak, Meclisin tatile girdiği dönemde Genel Kurul Salonu'nun muhalefet partilerine yakın olan kısmında ortak kullanım alanı bulunan bir yeri ellerinden aldığını gördüklerini söyledi.

Kadın kavasların giyinme dolaplarının da yer aldığı alana bir abdesthane, bir tuvalet, bir mescit ve lüks bir makam odasının yapıldığını fark ettiklerini anlatan Özel, şöyle devam etti:

"Meclis başkanvekilleri bu duruma itiraz edince kendisi burayı Meclis başkanvekillerinin kullanımına da lütfetti. Sığınağa nasıl ineceğimiz sorulduğunda ise darbe gecesi inmeyi denediğimiz ama seslendirme odasının bulunduğu yerden sonra tıkandığını gördüğümüz yerden inebileceğimizi söylediler. Şimdi hummalı bir çalışma ile sığınağa giriş için yer ayarlamaya çalışıyorlar. Bayan kavasların soyunma odaları mini mescit haline getirilmiş. Bizim Meclisten girdiğimiz kapı kapatılarak Kahraman'a makam masası yapılmış. İtirazlar sonrası burayı başkanvekillerinin de kullanımına sundu. Çünkü onların odalarını da fotokopi odası yaptırmış. Bizim de kullandığımız mütevazı alan vardı, artık yok."

"Oğluna araba, kızına koruma tahsisine cevap vermedi"

İtirazlarının ardından bürokratların gelerek "Nasıl istiyorsanız öyle yapalım." dediklerini aktaran Özel, ancak yapılan bu harcamaların Kahraman'ın maaşından kesilmemesi halinde yeniden yapılmasının hiçbir kıymetinin olmayacağını ifade etti.

Özel, AK Parti'li bir milletvekilinin şakayla karışık "Tayyip Beye tek adam diyorsunuz, İsmail Bey ona rahmet okutur. Tayyip Bey sizinle yapmıyorsa da bizimle istişare ediyor, İsmail Bey bizimle de etmiyor." dediğini öne sürdü.

Kahraman'ın hemşehrilik ilişkilerine göre, kendince geliştirdiği başkaca kriterlere göre hareket ettiğini savunan Özel, "Sayısız yazıyla başvurduğumuz çeşitli konulara ipe sapa gelmez cevaplarla karşılık veriyor. Oğluna tahsis ettiği araba, kızına tahsis ettiği koruma ile ilgili hala bir cevap vermedi. Grup başkanvekili olarak ben koruma kullanmıyorum." dedi.

"Meclis Başkanı üzerindeki denetim artırılmalı'

Meclis Başkanı'nın üzerindeki denetimi artırmak zorunda olduklarını vurgulayan Özel, bu konuda bir çalışma başlattıklarını kaydetti.

Meclis Başkanı'nın idari ve mali tasarruflarına ilişkin denetim sağlanmasının şart olduğunu dile getiren Özel, Meclisin geri çekme hakkının olması gerektiğini anlattı.

Meclis Başkanı hakkında gensoru verilebilmesi, oylamasının da kapalı oylama ile yapılması gerektiğini belirten Özel, şöyle devam etti:

"Meclis Başkanı'nın denetlenmesi hususunda Anayasa değişikliği gerekiyorsa CHP olarak tam destek vadediyoruz. Hatta ilk Meclis Başkanı için aday bile çıkarmayalım. Yeter ki İsmail Kahraman dışında bir başka kişi gelsin ve denetleneceğini bilsin. Haksızlık yaparsa görevden gideceğini bilsin. AK Parti tek başına birisini aday göstersin. Çok istiyorsa yine bunu göstersin ama bilsin denetleneceğini. Bu kadar haksızlığa dayanacak durumumuz kalmamıştır. Bu konuda gerekli çabaları sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA