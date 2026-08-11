Özgür Kabadayı hakkında 92 yıla kadar hapis istemi

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Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında dava açıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kabadayı için 92 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturmanın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede Özgür Kabadayı'nın çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edildi.

Kabadayı hakkında yöneltilen suçlamalar arasında "icbar suretiyle irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" bulunuyor.

Savcılık, Kabadayı'nın bu suçlardan 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. İddianamede Kabadayı'nın "örgüt elebaşısı" olduğu iddiasına da yer verildi. Bu nedenle dosyadaki bütün eylemlerden ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Böylece Özgür Kabadayı hakkındaki yargılama süreci başlamış oldu.