Tam Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Ülkemizden Güneş tutulması izlenecek mi?
Tam Güneş tutulması için heyecanlı bekleyiş. Doğa olaylarına ilgi duyanlar Türkiye'den tutulmanın görülüp görülmeyeceğini merak ediyor. Tarih yaklaştıkça "Tam Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta" sorusu hızlanıyor.
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Gök olaylarını yakından takip edenler tam Güneş Tutulması için heyecanlı... 2 dakika 18 saniye sürecek tutulmanın net tarihi ve saati araştırılıyor. Peki, Tam Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta?
Tam Güneş tutulması ne zaman?
Bu yıl tam Güneş tutulması 12 Ağustos Çarşamba günü saat 20.47'de gerçekleşecek. Tutulma Grönland, İzlanda, İspanya, Rusya ve Portekiz'den izlenecek.
Ülkemizde maalesef Güneş tutulması görülmeyecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ