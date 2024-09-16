Özgür Özel: 3-5 oy uğruna olmadık işler yapılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Susurluk Belediyesi'nde açıklamalarda bulundu.

Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*3-5 oy uğruna olmadık işler yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. Onunla bununla ittifak. En güzel ittifak bizim ittifakımız, Türkiye İttifakı. Bir ittikak da HÜDA PAR. Kadının seçme seçilme hakkına karşı çıkan HÜDA PAR, çıkmış Anayasanın ilk 4 maddesine karşıyız diyor. Seçim zamanı susturdular. Şimdi Anayasanın 4. maddesine karşıyız diyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti başkenti Ankara'ya karşılar. Bayrağa karşılar, İstiklal Marşı'na karşılar, Cumhuriyet'e karşılar" dedi.

*Eşim Bursalı Susurluk'ta belki 500 kere mola vermişizdir. Belediyeyi kaç dönem kazanamıyorduk. Örgüt 'alacağız' diye ant içti. Susurluk'taki bu inanca uzun süredir gönül vermiştim.

* 'Çözelim' dedik dinlemediler. Susurluk'u istediler. "Susurluk her türlü pazarlığın dışındadır" dedik. İyi ki de öyle demişiz. Şüphe yok, CHP'nin en büyük başarısı Ege'deki 9'da 9 bölgeyi almak oldu.

'Şeker fabrikalarını yeniden milletin yapacağız'

*Maalesef şeker fabrikası kaderine terk edildi. Türkiye ekonomisine katkı sağlıyordu. Bu iktidar şeker fabrikalarının kar edenleri birilerine peşkeş çekip, kalanları kaderine terk ediyor. İktidar olacağız şeker fabrikalarını yeniden milletin yapacağız.

*Yollar yenileniyor. Her yerin en kaliteli asfalt olması için arkadaşlar çalışacaklar. Susurluk hak ettiği medeni seviyeye ulaşacak. Başkan 2 kişiden birinin oyunu almıştı, şimdi gelecek seçimlerde 4 kişinin 3'ünün oyunu istiyorum.

“İstiklal Marşı'na karşılar, Cumhuriyet'e karşılar…”

*3-5 oy uğruna olmadık işler yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. Onunla bununla ittifak. En güzel ittifak bizim ittifakımız, Türkiye İttifakı. Bir ittifak da HÜDA PAR. kadının seçme seçilme hakkına karşı çıkan HÜDA PAR çıkmış Anayasanın ilk 4 maddesine karşıyız diyor. Seçim zamanı susturdular. Şimdi Anayasanın 4. maddesine karşıyız diyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti başkenti Ankara'ya karşılar. Bayrağa karşılar, İstiklal Marşı'na karşılar, Cumhuriyet'e karşılar.

*Mikroba sen niye hastalık yapıyorsun diye hesap soramazsın. Mikrop mikroptur. Ama milliyetçi müfafazakarım diyenler... Bahçeli'ye soruyorum. Sen bu HÜDA Par'a ne diyorsun. Kimler kimlerle beraber?

Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi

*İsrail ile ticarete halen devam ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde katiller, Filistin'e destek veren Ayşenur'u ensesinden vurdu. Konuşma yapmak istediler. Bu beraberliği biz önemserken orada çıkıp siyaset yapmaya kalktılar. O siyasete izin vermediler, kürsüyü kurdurtmadılar.

*Oyun biter mi onlarda. Dedim cenazede siyaset yapmayın. Çıktı konuştu. Meclis Başkanı tarafsız olsa Meclis'te tarafsız olur. Sonra çıktım ayıp ettiniz dedim. Omzumuzu sevdiler, Gittiler. Herkes yapılan işi ayıplıyor.

*Tayyip Bey, AK Parti ortada yok. Karşınıza çıkamıyorlar. buraya gelemiyorsan sandığa gideceksin Tayyip Bey. Fiyatları indiremiyorsanız, enflasyonu durduramıyorsanız seçime gideceksiniz.

“Biz önce sizin iktidarınızı göndereceğiz”

*Bilal Erdoğan sahaya indiyse AK Parti'de işler yolunda gitmiyordur ya da işler sandıklarından kötü gidecektir emin olun. Bilal Erdoğan'dan mümkünse mikrofonu eksik etmeyelim. Ne diyor "Suriyelilerin Türkiye'de suç işlediklerini kabul etmiyorum. Onlar bizim vatandaşımıza göre Türkiye ile daha uyumlular" diyor. Bilal Bey siz Suriyelileri burada tutun. Biz önce sizin iktidarınızı göndereceğiz, sonra onları memleketlerine yollayacağız.

*CHP bütün anketlerde Türkiye'nin birinci partisi. Bu asgari ücretten, yoksulluktan sizleri kurtaracak olan CHP'dir. CHP Türkiye'nin birinci partisidir.