Özgür Özel: 'Bir kez daha CHP iktidara hazırlanıyor'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde CHP Program Çalıştayı'nın açılış konuşmasını yaptı. Özel, açılış konuşmasında önemli mesajlar verdi.

CHP, yeni parti programının belirlenmesi için 4-9 Eylül tarihlerinde "Program Çalıştayı" düzenliyor.

"Önemli bir sürecin içindeyiz"

Özel'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

* BİZ CHP olarak siyaste kalesinin başarı kapısını 47 yıldır bir türlü aşamıyorduk. Elbette yerel sçeimlerde kayda değer başarılarımız, zaman zaman elde ettiğimiz başarılar var.

* Bir kez daha çok uzun süre iktidardan mahrum kaldığı bir süreçte bir kez daha demokraksiyi kurma, Türkiye'yi ayağa kaldırma, yoksulluğu bitirmeye yönelik olarak bir kez daha CHP iktidara hazırlanıyor.

* Bir kez daha Türkiye CHP'nin tarihsel katkısını bekliyor ve o konuda aslında önemli bir sürecin içindeyiz.

* İşimize geldi bindik işimize gelmediğinde ineriz dedikleri demokrasi tramvayından 31 Mart'ta kaybettikleri bir seçimden sonra inmeye karar verenlerin yaşattığı bir gerçeklikle karşı karşıyayız.

* 2025 yılında İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanacak kadar ve CHP'nin Genel Merkezi'ne kayyum atamayı, yapılmış seçimleri yok saymayı hedefleyecek kadar geri dönmüşlük aslıdna vaddettiğimiz değişimin ne kadar büyük ve kalıcı olduğunu gösteriyor.

* Sandığı kaldırmaya niyetlendikleri bir sürecin içindeyiz. O yüzden bize bu mücadelede cesaret ve kararlılık düşüyor.

* Bir yıldır yoğun olarak sürdürüğümğz program çalışmaları Türkiye'yi gelecek 10 yıllara hazırlayacak.

* Kapsamlı vizyon metnimizi bilimin ışığında hep birlikte tamamlayıp uygulayacağız.

* Umudumuzun gerilemediğini, mücadele azmimizin ilk günden geride olmadığını hepinizin bilmenizi isterim.