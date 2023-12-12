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Özgür Özel, DEM Parti’yi ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ı ziyaret edecek.

Haber Merkezi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Tuncer Bakırhan ile görüşecek. Görüşmenin yeri Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezi olacak.

Talebin CHP’den geldiği ve DEM Parti Eş Genel Başkanlarının, Özel’e resmi randevu verdiği belirtildi. Ziyarette 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Bugün TİP’i ziyaret edecek

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş da bugün saat 14.30’da DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’a tebrik ziyaretinde bulunacak.