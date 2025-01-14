Özgür Özel grup toplantısında konuştu: 'Garibana sırtına dönen bir Cumhurbaşkanı var'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis Grup toplantısında konuştu.

CHP, toplantı öncesi partililere kırmızı kart dağıttı. Özel, geçen hafta Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen toplu açılış etkinliğine katılmış ve burada Erdoğan'a kırmızı kart gösterilmesini istemişti.

Özel'in konuşmasından satır başları

Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması

- "Dün suni bir gündemle uyandık. Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat kanunsuzca gözaltına alındı."

- "Arkadaşlarımız dün önerdiler, grup toplantısını Beşiktaş Belediyesi önünde mi yapsak diye. Fena öneri değil. Ama belediye başkanımıza karşı haksız, hukuksuz soruşturma başlatanlar zaten bunu istemiyor mu? O yüzden önce dün Ekrem Başkanımız Ankara'ya geldi, kurumsal yaklaşımımızı ortaya koyduk. Akşam Beşiktaş'a gittim."

- "Beşiktaşlılarla konuştum. Şimdi o konuşulmasın istediklerini konuşmaya geldim. Biz Beşiktaş operasyonuyla 'Acaba bu zamların, geçim sıkıntısının üstünü örtebilir miyiz? CHP'yi istediğimiz gündeme çekip, vatandaşa ettiğimiz eziyetin az konuşulmasını sağlayabilir miyiz?' dediler. Erdoğan hiç umutlanmasın ki; 1 Temmuz 2024'te köprü geçişlerine zam yaptıktan sonra 6 ay sonra tekrar zam yaptığını, hızlı tren zamlarını unutmayız."

Ekonomik konulara değindi

- "Geçen sene haklı olarak isyan ettiğimiz asgari ücret 57 kilo kıyma alıyordu, bu sene 37 kilo alıyor. Asgari ücretlinin 20 kilo kıymasını çaldılar."

- "Vatandaşının sorununu konuşmayın diyorlar. Susmayacağız, konuşacağız, konuşacağız."

- "Ne sokaktan, çarşıdan, pazardan ne mutfaktaki yangından haberi var. Ben yılbaşından beri 11 günde 11 şehre gitmişim hesap yapmışım bana laf atıyor, o işleri bırak bu işlere bak diye. Senin dediğin yere değil, milletin bağrının yandığı yere bakıyorum ben."

- "Verdiği asgari ücretle, geçen ocakta 5 çeyrek altın alırken, bugün 4,5 çeyrek altın alıyor."

- "Araştırdık, Tayyip Bey 21 yıl önce pazara çıkmış. O gün 29 lira 90 kuruş ödemiş. Aynı fileyle aynı pazara gittik o file bugün bin 44 lira. 29 liraya dolan file 21 yılda 40 kat zamlanmış. Gel 21 yıl önceki fileyi ben tutayım sen doldur. Pazara çıkacak yüzün kalmış mı görelim hep beraber."

- "Millet küfeyi seçimle senin sırtına verdi. Şimdi taşıyamam diyor."

Emekli maaşları

- "Büyük şirketlerin, 43 büyük şirketin 37'si sıfır lira vergi verdi. 40 haramiler, 5'li çete sıfır lira vergi verdi. Onlar için 701 milyar TL koydu bütçeye."

- "Türkiye'deki bütün emeklilerin maaşlarını bir asgari ücret yapmak için en kaba saba hesapla en çok 400 milyar TL para lazım. Emekliler bir yana haramiler bir yana... Onlara bulduğunun yarısını size bulmuyor."

- "Bu ülkenin parası var, ama arkasında duran bir Cumhurbaşkanı yok. Zenginlere yüzünü dönen bir Cumhurbaşkanı var. Garibana sırtına dönen bir Cumhurbaşkanı var."