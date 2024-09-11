Özgür Özel'den Dilruba Kayserilioğlu tepkisi

Uçakla İzmir'e gelen Özel, Adnan Menderes Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dilruba üzerinden sizden bir özür beklediğini ifade etti. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını büyük bir üzüntüyle ve şaşkınlıkla izlediğini söyledi.

Türkiye'nin normalleşmeyi benimsediğini ve desteklediğini ifade eden Özel, şöyle devam etti:

"Dilruba meselesinde inanın dün Sayın Erdoğan'a bir telefon açmayı düşündüm. 'Gerçekten bilmiyorsanız anlatayım, bilip de yapıyorsanız niye böyle yapıyorsunuz diyecektim?' Ama Türkiye siyasetinde bu tip telefonlar falan belki biraz daha normalleşmek gerekecek bunları yapabilmek için.

Hani bir büyüğümle, arkadaşımla, bir dostumla konuşur gibi konuşabilsek arayıp diyeceğim ki 'Gerçekten bilmiyor musunuz? Yok da bilip de böyle söylüyorsanız burası sorunlu.' Ben Aliağa Cezaevi'nde Dilruba'yla konuştum. Dilruba'ya dedim ki 'Bu sözlerin, siyasiler hazmeder, hazmetmek zorunda ama bir grup seçmeni, bir grup insanı üzmüş olabilir. Bunu telafi etmekte fayda var.'

Fuarda Dilruba ile görüştüğümde dedim ki 'Bir telafi etmekte, bu ifadelerden üzüldüğünü söylemekte fayda var.' Sayın Erdoğan diyor ki efendim, 'Dilruba'nın ifadelerini sahipleniyor.' Ben Dilruba'nın ifadelerini sahiplenmiyorum, ben Dilruba'nın ifade özgürlüğünü... Ve böylesi bir meseleden kişilerin sırf ibretialem olsun diye tutuklanıp 33 yaşında genç bir kadının cezaevine konulmasını yanlış, ölçüsüz ve adaletsiz buluyorum."

Özür dilemesi için suçunun ne olduğunu bilmediğini belirten Özel, Dilruba Kayserilioğlu'nun açıklamalarının kendi takdiri olduğunu, bu sözlerden alınmış, üzülmüş, kendini kötü hissetmiş kim varsa Dilruba adına özür dilediğini ifade etti.

"Türkiye normalleşmede yeni bir adım daha atsın, millet bunu istiyor"

Özel, CHP seçmenini üzen çeşitli ifadeler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür beklediğini dile getirerek, "Şimdi Sayın Erdoğan da onlardan bir özür dilesin ve Türkiye yeni bir aşamaya geçsin. Kötü bir söz söylemedim. Benim dilenecek bir özrüm yok." dedi.

Dilruba'nın sözlerinin kendilerine mal edildiğini ifade eden Özel, "Geçmişte birisi köşe yazmış 'bidon kafa' demiş. Birisi köşe yazmış 'göbeğini kaşıyan adam' demiş. Bunlar da AK Parti'li seçmeni üzmüş. AK Parti'li seçmenden bu sözü söyleyenler adına özür diliyorum.

Hadi Sayın Erdoğan da bir adım atsın ve o da söylediği sözler ve AK Parti'lilerin söyleyip Cumhuriyet Halk Partilileri, AK Parti'li olmayanları üzen bütün ifadeler için özür dilesin. Türkiye normalleşmede yeni bir adım daha atsın, millet bunu istiyor. Ben üstüme düşeni yaptım. Şimdi sıra Sayın Erdoğan'da. Uzatın mikrofonları bakalım Sayın Erdoğan da bunu yapabilecek mi?" diye konuştu.

Soru üzerine teğmenlerin kılıçlarla yemin etmesine değinen Özel, kılıç çatmaya yetişen teğmenlerin yüzde 90'ının katıldığını, bunun yıllardır yapılan bir ritüel olduğunu söyledi.

Teğmenlerin kılıç kuşanmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıldıktan sonra "Tören bitmiştir, Cumhurbaşkanı birliği terk etmiştir" sözlerinden sonra gerçekleştirdiğini aktaran Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi bu insanlara sırf birilerinin gazını almak ve birilerinin istediği gibi kutuplaşmak için 'Yok efendim ceza vereceğiz, hesap ödeteceğiz' yaklaşımları son derece sorunludur. Bu yüzden bu ifadeleri bir an önce terk etmesini, bu meseleyi artık suni bir sorun haline getirmemesini düşünüyoruz. Ağız tadıyla sevindirtmediler, 3 kadın teğmen 3 harp okulunun birincisi oldu. Ne yapacaksın şimdi? O yemini ettiren kadın teğmeni ordudan mı ihraç edeceksin?"

Özel, "Milletçe bu işin peşi, siyasetçi olarak bunun istismarı, tartışması bir tarafa bırakılsın, orada bu ülkesini seven gencecik çocukların tekrar ettikleri bir ritüele siyasi anlamlar yüklenmesin. 'Atatürk'ün askeriyim' diyen hiçbir teğmen suçlanamaz. Suçlayanlar tarih önünde suçlu duruma düşerler." dedi.