Özgür Özel'den Erdoğan'la görüşme açıklaması: Yer tercihini açıkladı... Beştepe'ye de giderim

CHP Genel Başkanı 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Now TV'de canlı yayında merak edilen soruları yanıtladı. Özel, partisinin büyük emekli mitingi düzenleyeceğini söyledi. Özel, miting tarihinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini kaydetti. CHP lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşmeye ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Özel, Erdoğan'la Çankaya Köşkü'nde bir araya gelme talebini dile getirdi. "Mekan nedeniyle böyle önemli bir görüşmeyi heba etmem" ifadelerini kullanan Özel, "Doğrudan tercih etmem ama mekan tartışmasıyla da böyle önemli bir görüşmeyi heba etmem. Beştepe'de randevu verilirse Beştepe'ye de giderim" dedi.

Özgür Özel'in açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:

"Biz bunun bir yerel seçim olduğunu unutmuyoruz. Millet sizi birinci parti olmanızı istiyoruz dedi. Sen kibrini göstermeyi sürdürürsen, millet erken seçim de ister. İnsanların cebinde parası yok. İnsanların 'bunlarla olmuyor' demesi erken seçim çağrısından çok daha etkilidir. Ben bir erken seçim çağrısı yapmayacağım. Ama milletimize kulak vermeye devam edeceğiz.

Çok yakında bir büyük emekli mitingi yapacağız. Yeri ne olur, ne zaman olur, onu değerlendireceğiz. Ama bizim mitinglerimiz barışçıl mitingler olacak. Emeklilerin sesini duymamaya devam ederlerse biz, emeklilerin sesini duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Partinin bütün yetkili organlarıyla konuştuk. Önceki dönem genel başkanlarımızla da bir istişare yapacağız. Sayın Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'la. Siyasette 22 yıldır iktidarla muhalefetin neredeyse birbiriyle hiçbir temasının olmadığı süreçte bir paradigma değişikliğine gidiyoruz. Önemli bir kırılma noktasındayız ve bayramda nezaket telefonunu açtık. Şimdi önümüzdeki toplantı bir çalışma toplantısı. Sayın Cumhurbaşkanı da buna olumlu baktığına ilişkin açıklamasını yaptı.

"Millet bizden bunu istemiyor"

Nezaket değil bir çalışma ziyareti. Çok sert bir muhalefet yapacağız, buna devam hiç şüphe yok. Çünkü muhalefetin yumuşak olmasını gerektirecek hiçbir şey yok ülkede. Şartlar berbat durumda ama siyaset bazen münakaşa, bazen müzakere ama eninde sonunda nezaket işidir. Nezaketi bırakmayacağız. Karşımızdakilerin her birisi bu milletin seçip görevlendirdiği insanlar. Onlarla kişisel sürtüşmelere girmek, kavga-hakaret etmek... Millet bizden bunu istemiyor.

"Randevuyu eğer Çankaya Köşkü'nde verirse son derece şık olur"

Erdoğan'dan randevu talep edeceğiz. Onların takvimine uygun olarak da görüşeceğiz. (Yer-saat belli mi?) Daha istemedik, zaman fark etmez. Ülkenin Cumhurbaşkanı, takvimine göre hangi güne verirse biz ona uyarız. Ben Atatürk'ün partisinin son genel başkanıyım. O da Atatürk'ün diğer koltuğu olan Cumhurbaşkanlığı'nda oturuyor. Randevuyu eğer Çankaya Köşkü'nde verirse son derece şık olur, onu tercih ederim. Ama onun dışında seçenekler Meclis olabilir, AK Parti Genel Merkezi olabilir. Çünkü AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla da değerlendiriyor olabilir.

"Beştepe'ye de giderim"

Doğrudan tercih etmem ama mekan tartışmasıyla da böyle önemli bir görüşmeyi heba etmem. Beştepe'de randevu verilirse Beştepe'ye de giderim. Sırf mekanın yeri açısından 'Beştepe'ye gitmiyorum, seninle görüşmüyorum' demem. Çünkü içerik yer tartışmasından önemli.

Ama Atatürk Orman Çiftliği'ne, Atatürk'ün vasiyetinin aksine yapılmış, Mimarlar Odası'nın açtığı davalara, bütün itirazlara rağmen kanun ve hukuk tanımadan yapılmış bir mekan yerine Atatürk'ün hatırası olan Çankaya Köşkü'nü tercih ederim. Böyle bir görüşme için son derece şık olur."