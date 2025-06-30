Özgür Özel'den kurultay davası sonrası Saraçhane çağrısı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada görevsizlik kararının itiraz sürecinin beklenmesine karar verilerek, duruşmanın 8 Eylül'e ertelenmesinin ardından bir açıklama yaptı.

"Partimize dönük hiçbir kumpas, 19 Mart Darbesi’nden bağımsız değildir" ifadelerini kullanan Özel, 1 Temmuz günü saat 20.30'da herkesi Saraçhane'ye davet etti.

19 Mart 2025 tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştı.

"Saraçhane’ye davet ediyorum"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Özgür Özel, 19 Mart'ın 100. gününde herkesi Saraçhane'ye davet ederek, şu çağrıda bulundu:

"Partimize dönük hiçbir kumpas, 19 Mart Darbesi’nden bağımsız değildir.

Bugünkü duruşmanın da; sonuç odaklı değil, partimizi tartıştırmaya, iktidar yürüyüşümüzü kesmeye, mücadele azmimizi kırmaya yönelik süreç odaklı bir siyasi operasyon olduğu ortadadır.

Asla hedeften şaşmayacağız, yolumuzdan dönmeyeceğiz!

Yarın 20.30’da; demokrasi ve adaletin 100 KARASINDA ve darbenin 100. KARA gününde, direnişin kalbinde Saraçhane’deyiz!

Ekrem Başkanımıza, yol arkadaşlarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız.

Gençleri, kadınları, emekçileri, emeklileri… Bu ülkeyi seven herkesi her şeyin başladığı yere, Saraçhane’ye davet ediyorum."