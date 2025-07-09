Özgür Özel’e saldırı davasında Selçuk Tengioğlu'nun tutukluluğuna devam kararı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik gerçekleşen saldırıya ilişkin açılan davada, yeni bir gelişme yaşandı.

Dava 7 Ağustos'ta görülecek

Sanık Selçuk Tengioğlu'nun yargılandığı davanın duruşmasında mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava 7 Ağustos tarihine ertelendi.

İki çocuğunu öldürdüğü ortaya çıkmıştı

9 Mayıs 2004’te Hatay’ın Çay Mahallesi’nde yaşanan olayda, sabaha karşı eve gelen Sanık Selçuk Tengioğlu, önce oğlu Barış’ı (19), ardından kızı Mutlu’yu (17) silahla vurmuştu.

Çocuklarının hayatta olduğunu fark edince mutfağa yönelen Tengioğlu, aldığı bıçakla her iki çocuğunu da öldürmüştü. Olay sırasında evde bulunan bir diğer kızı Yasemin (16) ise ikinci kattaki balkondan atlayarak kurtulmuştu.