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Özhaseki: Vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde konut ve iş yerlerini de süratle tamamlayarak vatandaşları mağdur etmeyeceklerini bildirdi.

Haber Merkezi
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Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesinin ihyası ve imarı için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman Belediye Başkanları ve beraberlerindeki heyetle bir araya gelerek, tamamladığımız ve hayata geçireceğimiz projeleri değerlendirdik. Uzman ekiplerimiz bölgede çalışmalarını koordineli bir şekilde sürdürüyorlar. İnşallah konutlarımızı ve iş yerlerimizi de süratle tamamlayacak, vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.