Özkan: Yeterli imza toplanırsa gereğini yaparız

19 Temmuz 2018

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, kurultay tartışmaları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yeterli imza toplanırsa gereğini yaparız" dedi.

Özkan, "Kurultay için toplanan imzalara ilişkin bize de bazı rakamlar ulaşıyor. Bugün itibariyle bizdeki rakam 438. Maksimum 470 olsun. Ben muhalefetin gerekli imzaya ulaşabileceğine inanmıyorum" diye konuştu.

Yeterli sayı bulunursa genel merkezin kurultay toplanması için gereğini yerine getireceğini belirten Özkan, delegelere baskı yapıldığı iddialarına ilişkin olarak da şöyle konuştu:

"Muhalefetin delegelerle konuşması gayet doğal, bizim de. Hiç kimse bizim delegemiz üzerinde algı operasyonu yürütemez. Burası Türkiye'nin geleceğini yok etmek isteyenlerle mücadele etmek isteyenlerin yuvasıdır. CHP delegelerine kimse baskı uygulayamaz.

Bugün, oIağanüstü kurultay için imza sürecinin başladığını basın toplantısı ile duyuran CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, kurultay için noter kanalıyla 3 günde imza veren delege sayısını ise 526 olarak açıkladı.