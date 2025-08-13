"Özlem Çerçioğlu ile birlikte 3 CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçecek" iddiası

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun perşembe günü AK Parti'ye geçeceği iddia edildi.

AK Parti Aydın İl Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Cumali Uçar Çerçioğlu’na ilişkin iddiaları yalanlarken CHP'li Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'nın 13 belediye meclis üyesi ile perşembe günü AK Parti'ye katılacağını açıkladı.

CHP'li isim iddiaları doğruladı

Ancak Çerçioğlu’nun sessiz kaldığı, Uçar'ın reddettiği iddialara karşılık CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Çerçioğlu ile birlikte Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da AK Parti 'ye geçeceğini söyledi.

HaberTürk'ün haberine göre, 14 Ağustos’ta AK Parti’ye katılacak Çerçioğlu'na rozetini de Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.

"Çerçioğlu’nun bugün istifa ettiğini söyledi"

Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen de iddiaları destekler açıklamalarda bulunurken, "CHP’ye çok emek vermiş bir arkadaşım aradı. Özlem Çerçioğlu’nun bugün istifa ettiğini ve partiden 3 tane belediye başkanı ile AK Parti’ye geçeceğini söyledi" dedi.