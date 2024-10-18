ÖZYES öğrencileri için yurt ve burs/kredi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ÖSYM tarafından 2024-2025 eğitim öğretim dönemi yerleştirme sonuçları 11 Ekim'de açıklanan ve 21 Ekim'e kadar kayıt işlemlerini tamamlayacak olan Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) öğrencileri için yurt barınma ve burs/kredi başvuruları başladı. ÖZYES öğrencileri başvurularını, e-Devlet üzerinden 22 Ekim Salı günü saat 23.59'a kadar yapabilecek" ifadeleri kullanıldı.