Pakistan Erdoğan'ı Nobel'e aday gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde gösterdiği çabalarla tek başına küresel bir felaketi önlediğine dikkat çeken Pakistan Senatosu Başkanı Sanjrani, açıklamasında, Pakistan halkı ve Senato adına, Rusya-Ukrayna Savaşı sürecindeki çabaları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiklerini belirtti.

Bu savaşın tüm dünya için yıkımla sonuçlanabilecek bir "nükleer parlama" noktasına dönüştüğüne işaret eden Sanjrani, Erdoğan'ın, büyük gayretleri, her iki tarafa da zamanında ve etkili müdahaleleriyle bölgenin yıkıcı bir açlıktan kurtulduğuna dikkati çekti. Erdoğan'ın gerçek bir devlet adamı olduğunu, onun sadece kendi ülkesinin değil bölge ve dünyanın iyiliği, refahı için çalışan halk lideri olduğunu vurguladı.