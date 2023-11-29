Para ödememek için dönere saç telini koydu, kameraya yakalandı

Hacı Halil Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki dönerciye gelen bir kişi, sipariş ettiği dürümü yemeye başladı. Daha sonra kasiyerin yanına giderek yemeğinden kıl çıktığını iddia eden kişi, ödediği parayı geri istedi.

Kasiyerin işyeri sahibiyle telefonda görüşmesinin ardından parası iade edilen kişi, dükkandan ayrıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen işletme sahibi Onur Armut, kişinin yediği dürüme kendi saç telini koyduğunu gördü.

'Agresif tavırlar sergiledi'

Onur Armut, yaşanan olay nedeniyle çalışanlarının zan altında kaldığını ve müşterilerine mahcup olduklarını söyledi.

Agresif tavırlar sergileyen kişinin para iadesi talebinde bulunduğunu aktaran Armut, "Bizim de hatamız olabilir. Anlayışla karşıladık bu durumu ama kendisi kabul etmedi ve paranın iade edilmesini istedi. Kasiyer arkadaşıma talimat vererek parasını geri verdik." dedi.

Şikayetçi olacak

Armut, işletmede hijyen kurallarına dikkat edildiğini dile getirerek, güvenlik kamerasını izledikten sonra işin aslını öğrendiklerini kaydetti. Para vermemek için bu tarz davranışlarda bulunmanın doğru olmadığını ifade eden Armut, işletmesini zan altında bırakan kişi hakkında şikayetçi olacaklarını sözlerine ekledi.