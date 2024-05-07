Paraşüt ağ yöntemiyle balık avladı, ceza kesildi
Tunceli’de doğa koruma ekipleri, 'paraşüt ağ yöntemi' kullanılarak avcılık yapıldığını tespit etti. Ekipler bir kişiye '1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet' suçundan idari işlem uyguladı.
Haber Merkezi
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Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce Munzur Vadisi Milli Parkında doğa koruma ve denetim gerçekleştirildi.
Kontrollerde 1 kişiye tırıvırı (paraşüt) ağ ile balık tutmaktan 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa muhalefetten idari işlem uygulandı.
Denetimlerin devam edeceği kaydedildi.