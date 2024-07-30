Paris Olimpiyat Oyunları’nda triatlon müsabakası ertelendi

Fransa Milli Triatlon Takımı Teknik Direktörü Benjamin Maze, France Info'ya konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yarışın ertelenmesinin öfke ve hayal kırıklığı yarattığını belirtti ve "(Sporcularda) Mutlaka az bir öfke ve çok hayal kırıklığı var" dedi.

Maze, sporcuların herhangi bir 'belirsizlik' senaryosuna karşı hazırlıklı olduklarını ve bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için gerekli önlemleri aldıklarını kaydetti.

1923'ten bu yana kirlilik ve gemi trafiğinin neden olduğu tehlikeler nedeniyle yüzmenin yasaklandığı ve 26 Temmuz'da Olimpiyatların açılış töreninin yapıldığı Paris'teki Sen Nehri’nde, 31 Temmuz ve 5 Ağustos'ta triatlon, 8-9 Ağustos'ta maraton yüzme ve 1-2 Eylül'de paratriatlon yarışmalarının yapılması planlanıyor.