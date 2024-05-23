Paris'te Filistin'e destek konseri düzenlendi
Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek amacıyla rap sanatçıları Cezayirli Soolking ve Faslı ElGrande Toto konser verdi. Konserin geliri, Filistinliler İçin Tıbbi Yardım (MAP) adlı sivil toplum kuruluşuna bağışlanacak.
Sosyal medyada paylaşılan konser görüntülerinde Soolking, sahnede Filistin bayrağını sallayarak !Özgürlük' isimli şarkısını söyledi ve izleyicilere "Filistin'e özgürlük inşallah!" diyerek seslendi.
Faslı sanatçı El Grande Toto da sahneye kafasına taktığı Filistin kefiyesiyle çıktı. Konsere katılanlar, Toto'yu "Filistin için özgürlük!" sloganlarıyla karşıladı.
Fransa'da Avrupa Parlamentosu (AP) üyeliğine aday Filistinli Rima Hassan da konsere katılanların arasında yer aldı. Filistinlilerin geleneksel kıyafetiyle sahneye çıkan Hassan, Filistinli şair Mahmud Derviş'e ait 'Kimlik Kartı' şiirini seslendirdi.