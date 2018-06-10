Partilerin 'adalet' ile ilgili vaatleri

10 Haziran 2018

24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine 2 hafta kalırken, belli başlı siyasi partiler seçim beyannamesini açıkladı ve çalışmalarına hız kesmeden devam ediyorlar.

AK Parti, CHP, MHP, HDP, Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin beyannamelerinde en fazla tartışılan konulardan olan adalet alanındaki vaatler de sıralandı.

Bütün partilerin üzerinde durduğu ortak nokta ise "yargının bağımsızlığı" oldu.

AK Parti'nin beyannamesinde yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının sürdüreceği, makul sürede yargılama hakkının güçlendirileceği, mağdur odaklı bir anlayışa geçileceği, çocuklara karşı işlenen cinsel suçlarda cezalar ağırlaştırılacağı ve yargı reform stratejisinin güncelleneceği yer aldı.

CHP AYM'nin yapısını değiştirecek

Anamuhalefetin adalet konusundaki vaatlerine bakıldığında ise karşımıza şu maddeler çıktı:

- Siyasi etkiden arındırmak için Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) yapısı değiştirilecek.

- Sulh Ceza Hakimlikleri kaldırılacak.

- Terör suçları demokratik ilkeler çerçevesinde yeniden tanımlanacak.

- HSK “Hakimler Kurulu” ve “Savcılar Kurulu” olmak üzere ikiye ayrılarak, yeniden düzenlenecek.

- Hakimlerin bağımsızlığını ve tarafsızlığını güvence altına alacak bir atama ve nakil sistemi oluşturulacak.

MHP'de öncelikli konu 'af'

MHP kanadında ise adalet konusunda Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin öncelikli konusu af.

Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ile ortak bir yola giren MHP'nin bu isteğine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım tarafından 'söz konusu olamaz' şeklinde yanıt gelmişti.

Yine diğer partilerde olduğu gibi MHP'nin de bağımsız ve tarafsız yargı maddesi vaatleri arasında yer aldı. Ayrıca muhalefetin bir başka vaadi de suçun oluşmasının önlenmesine ilişkin tedbirlerin alınması oldu.

Diğer partilerin adalet konusundaki vaatleri ise şöyle sıralandı:

HDP

- 15 Temmuz'un siyasi ayağına dair yasal işlem başlatmak için adım atılacak

- HSK'nın yapısı değiştirilecek ve Adalet Bakanı çıkarılacak

- İddia ve savunma makamları eşitlenecek

- Savcılığa bağlı adli kolluk teşkilatı oluşturulacak ve bu teşkilat soruşturmada avukatlara da hizmet verecek

- Aramalarda keyfi uygulamalara son verilecek

- Herkesin anadilinde hizmet alması sağlanacak

- Yasadışı telefon dinlemeleri delil olarak kabul edilmeyecek

Saadet Partisi

- Savcılar ile avukatların konumları denk hale getirilerek, savunma hakkı güçlendirilecek

- Avukatların delillere ulaşmasının önündeki engeller kaldırılacak

- Yargıya ayrılan bütçe payı artılarak, kadro sorunları çözülecek

- İstinaf mahkemelerinin etkili bir şekilde çalışması sağlanacak

- İnsan hakları ihlallerini ele alan İnsan Hakları İhtisas Mahkemeleri kurulacak

İYİ Parti

- Anayasa Mahkemesi yeniden yapılandırılacak

- Hakim ve Savcılar Kurulu'nun yapısı yeniden düzenlenecek

- Sulh Ceza Mahkemeleri kaldırılacak

- Ceza yargılamasında sulh, asliye ve ağır ceza sistemine geri dönülecek

- Ceza ve tutukevleri ayrılacak, çocuk ıslahevlerinin yerine rehabilitasyon merkezleri kurulacak

- Yargılamalarda evrensel hukuk ilkelerinin esas olması sağlanacak

- Hukuk devleti yeniden tesis edilecek

- YSK yenilenecek.

Partiler dış politika için neler vaat etti?