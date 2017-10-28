Pavey'in milletvekilliği düştü
CHP'li Şafak Pavey'in istifası sonucu milletvekilliğinin düşürülmesi hakkında TBMM kararı Resmi Gazete'de yer aldı.
CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in istifası sonucu milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kararda, Pavey'in milletvekilliğinden istifa etmesi nedeniyle Anayasa'nın 84'üncü maddesi gereğince TBMM üyeliğinin düşmesine Genel Kurulun 25 Ekim'deki 13'üncü birleşiminde karar verildiği belirtildi.
Pavey, sağlık sorunları nedeniyle milletvekilliği görevinden istifa etmişti.
Kaynak: AA