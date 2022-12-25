Pazar günü trafiğe kapatılacak yollar
Karayolları Genel Müdürlüğü yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kapatılacak yolları açıkladı. Çalışma sürdürülen bölgelerden geçen sürücülere yavaş gidilmesi ve işaretlere uyulması uyarısı yapıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle her iki yönde sağ şerit, lokal olarak sol şerit trafiğe kapatıldı.
Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Payas-İskenderun kavşakları 3-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Hatay istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
İzmit-Kandıra yolunun 3-15. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Çubuklubala köprülü kavşağı kolları ve servis yolları üzerinden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.
Kızılcahamam-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı
Kızılcahamam-Ankara yolunun 45-46. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) devam ediyor.
Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-41. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yapım, bakım ve onarım, Akseki-Manavgat yolunun 7-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Saat 17.00'ye kadar sürecek
Kırşehir-Kayseri yolunun 1-3. kilometrelerinde kazı çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım sol şeritten sağlanıyor.
Diyarbakır-Siverek yolunun 5-7. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Gediz-Kütahya yolunun 14-17. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları devam ettiğinden ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Piraziz-Giresun yolunun 28-29. kilometrelerinde (Liman kavşağı mevkisi) her iki yönde yapılacak üstyapı bakım, onarım ve yenileme çalışması sebebiyle bugün saat 17.00'a kadar ulaşıma tek şeritten ve kontrollü izin verilecek.