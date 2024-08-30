Pazarkule Sınır Kapısı'nda cins hayvanlarla dolu bir araba ele geçirildi
Pazarkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan bir otomobilde, aralarında kanguruların da bulunduğu cins hayvanlar ele geçirildi. Yunanistan plakalı aracın bagajında, 3 kanguru, 3 alpaka, 1 Patagonya marası; otomobilin içerisinden de 12 papağan, bazıları yavru 23 uçan sincap (pteromyini) ele geçirildi.
Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen Yunanistan plakalı otomobil, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından arandı.
Otomobilin bagajında 3 kanguru, 3 alpaka, 1 Patagonya marası; otomobilin içerisinden de 12 papağan, bazıları yavru 23 uçan sincap (pteromyini) ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.
Yakalanan hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.