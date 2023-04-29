Pazarlamanın dünyasının devleri İstanbul’da buluştu!

Yüzlerce katılımcının pazarlama alanındaki son gelişmeleri değerlendirdiği ve sektörün özellikle dijital dünyadaki geleceğinin tartışıldığı “Global Marketer Conference ‘23” etkinliğinde Reliz Türkiye ekibi de katılımcı olarak yer aldı.

Reliz Türkiye Direktörü Ozan Tekin de zirveyi büyük bir başarı olarak tanımladı: “Hızla gelişen yapay zeka gibi yeni teknolojilerin dijital pazarlama dünyasına etkilerini dinlemek büyük bir keyif verdi. Bu yeni yöntemlere adapte olmak ve onları verimli bir şekilde kullanarak operasyonumuzun performansını artırmak için büyük bir çaba gösteriyoruz. Dünya çapındaki büyük markaların pazarlama liderleri ile senkronize olmamız açısından GMW ‘23 son derece faydalı oldu. Reliz olarak hem bulunduğumuz pazarlardaki yerel zirvelere hem de uluslararası çaptaki böyle etkinliklere katılmaya devam edeceğiz.”

Reliz’in İş Geliştirme Müdürü Aysu Topkurulu da, Global Marketer Week’e katılmaktan son derece memnun olduklarını şu sözlerle dile getirdi: “Konferansta Reliz’in güçlü teknolojisini büyük global firmalara anlatma fırsatını bulduk. Programatiğin mucidi Brian O’Kolley gibi konuşmacıları dinlemek de ufkumuzu açtı ve bize yeni perspektifler verdi. Etkinlikte bir yandan da çalışmakta olduğumuz müşterilerle bir araya gelip performansımız hakkındaki yorumlarını dinledik, bu da oldukça tatmin ediciydi.”