Pegasus, Irak, İran ve Ürdün uçuş iptal kararını uzattı
İsrail saldırılarının yarattığı güvenlik endişesi, bazı ülkelerdeki hava ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor. Pegasus Havayolları da, sözü edilen ülkeler arasında yer alan Irak, İran ile Ürdün seferlerini iptal etme kararını 9 Ekim'e kadar uzattı.
AA
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Pegasus Havayolları, güvenlik sorunları nedeniyle aldığı Irak, İran ve Ürdün seferlerini iptal etme kararını 9 Ekim'e uzattı.
Şirket, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yapmayı planladığı seferleri ise daha önce iptal etmişti.