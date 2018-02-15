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Pentagon: Terörle mücadelede Türkiye'nin yanındayız

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile ABD Savunma Bakanı Mattis'in görüşmesinin ardından Pentagon'dan yapılan açıklamada, "ABD, PKK ve diğer terör örgütleriyle mücadelelerinde Türkiye'nin yanında durmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Pentagon: Terörle mücadelede Türkiye'nin yanındayız
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Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile ABD Savunma Bakanı Mattis'in, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamındaki görüşmesine ilişkin Pentagon'dan açıklama yapıldı.

Pentagon kaynakları, ikili görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Mattis-Canikli görüşmesine yer verdi.

Pentagon'dan yapılan açıklamada "ABD, PKK ve diğer terör örgütleriyle mücadelelerinde Türkiye'nin yanında durmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Mattis'in mevkidaşına, "Suriye'de önce DEAŞ'la mücadeleye odaklanılmalı" dediği öğrenildi. 

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