Pentagon'dan F-35 teslimatına ilişkin açıklama geldi

20 Haziran 2018

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Senatosu'nun, Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışını bloke eden karar tasarısını onayladı.

Ancak buna rağmen iki adet uçak yarın Teksas eyaletine bağlı Fort Worth kentinde düzenlecek bir törenle Türkiye'ye teslim edilecek.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, "Lockheed Martin, 21 Haziran Perşembe günü Fort Worth'da Türkiye için bir açılış töreni düzenleyecek ve uçaklar ilk aşamada Arizona'daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne geçecek. Türk F-35 pilotları ve bakım görevlileri, Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne ulaştı ve yakında uçuş eğitimlerine başlayacaklar" diye konuştu.

ABD Senatosu'nun aldığı kararın yürürlüğe girebilmesi için Temsilciler Meclisi kararı ile örtüşmesinden sonra Başkan Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor.

Yıldırım: Türkiye alternatifsiz değildir

ABD Senatosu’nun kararına Başbakan Binali Yıldırım, “Türkiye alternatifsiz değildir. Kendi tedbirimizi alıyoruz. Savunma sanayiinde milli ve yerliliğe hız verdik. Ambargo, savunmada zafiyete neden olmaz. Esef verici, stratejik, müttefiklik ruhuna aykırı” sözleriyle sert tepki göstermişti.