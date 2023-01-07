Pervin Buldan: HDP kendi adayını çıkaracak

Kars'ta bir düğün salonunda düzenlenen partisinin 4. Olağan İl Kongresi'ne katılan Buldan, seçimler yaklaşırken halk buluşmalarını, kongreleri ve seçim çalışmalarını yaptıklarını belirtti.

Kongrelerin halkla bir araya gelmenin vesilesi olduğunu vurgulayan Buldan, herkesin dört gözle beklediği cumhurbaşkanı adayının kim olacağı meselesinin gündemde olduğuna dikkati çekti.

Cumhur İttifakı ya da Millet İttifakı ile herhangi bir ortaklıklarının olmadığını, yalnızca ilkesel yaklaşımları olduğunu dile getiren Buldan, "Biz HDP olarak en kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek" diye konuştu.

"Adayımızı en kısa zamanda açıklayacağız"

Buldan, şöyle devam etti:

"Bunları zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, müzakere edebiliriz, diyalog içinde olabiliriz ama HDP'nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere girmektir. Türkiye'nin tüm demokrasi güçleriyle birlikte, Emek ve Özgürlük İttifakı'yla birlikte, kadınların ve gençlerin onayıyla ve bu ülkede bütün kesimlerin önerilerini alarak kendi adayımızı en kısa zamanda açıklamanın hazırlıklarını yaptığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Hiç kimse HDP'yi A ya da B partisine bağlamasın. HDP, Türkiye'de bir iradedir, büyük bir güçtür ve seçimlerde büyük bir oy oranıyla çıkmayı hedefleyen bir siyasi partidir."