Peş peşe depremler sonrası Şükrü Ersoy'dan uyarı: Riskli yerlerden bir tanesi, 3 tehlike var

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat Sulusaray'da 4,7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Bu depremden yaklaşık bir buçuk saat sonra yine Sulusaray'da 4,1 büyüklügünde artçı sarsıntı meydana geldi. Öte yandan, son günlerde Türkiye genelinde deprem hareketliliği yaşanıyor. Muğla'da 3.9 ve Malatya'da da 4.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, katıldığı CNN Türk canlı yayınında Tokat, Muğla ve Malatya'da meydana gelen depremlerin ardından dikkat çeken uyarılarda bulundu. Ersoy, "Türkiye'nin belki de en tehlikeli yerlerinden bir tanesi Muğla ve çevresi" diyerek 3 tehlikeyi açıkladı. İşte Ersoy'dan çarpıcı değerlendirmeler...

4'ü geçen depremler insanlar tarafından hissediliyor. İnsanlar korkuyor, kaygı duyuyor. Hatta sokaklarda saatlerce beklemişler. Fakat bu büyüklükteki depremler yıkıcı depremler değil, herhangi bir hasar vermesi mümkün değil.

Tam yerine de baktım. Bu harita Kuzey Anadolu'nun anakolu. İstanbul'a kadar gelen anakolu. Ama Niksar'dan sonra bu anakolda yine dallanma var. Güneyde, ortada ve üstte kolları var. Aynı Marmara'da olduğu gibi. Marmara'nın güneyine inen kollar da vardı. Bolu'dan sonra dağılıyordu.

"Kuzey Anadolu Fayı üzerinde tehlikeli yerler var"

Daha vahim olan 1939 Erzincan kırığı gidecek 300 km boyunca bir deprem oluşturmuştu. Kabul edilen o ki Türkiye'nin en büyük depremi o. Bu deprem diğer kollar üzerinde oldu. Bu depremin Kuzey Anadolu fayı ile alakası yok. Dolayısıyla o sevindirici bir haber olabilir. Çünkü büyük deprem üretmeyebilir. Devecik-Kargın ve Fakıdağı arasındaki fay zonunda meydana gelen depremler. Bu anakol üzerinde değil.

Tabi bu Kuzey Anadolu Fayı'nın aktif olduğunu gösteriyor. Erzincan'ın olduğu yerde, 1939'da olduğu için büyük bir deprem beklemeyiz. Ama Erzincan'dan doğuya doğru yine Kuzey Anadolu Fayı üzerinde tehlikeli yerler var. Onu söylemek gerekir.

8 büyüklüğüne kadar deprem uyarısı

Burada 6.5'u geçmeyebilir. Biz de biliyorsunuz 6'yı geçtikten sonra hasarlar verebiliyor. 5.5'te bile verebiliyor. Onlar bile büyük depremler. Çünkü 6.5, 5.5'un 30 kat daha büyük bir enerjisine sahip demektir.

Ama bu kol üzerindekiler de 7, 7.5 maksimum 8 büyüklüğüne depremler olabiliyor Kuzey Anadolu Fayı üzerinde bizim en tehlikeli fay zonlarımızdan bir tanesi. Bunun batı ucunda da Marmara ve İstanbul bulunuyor.

Malatya civarındaki depremler... O taraftaki depremler çok sürecek. En az 1 yıl daha sürmesi gerekir. Yine Malatya özelinde, orada çok fazla deprem oluyor. Anakolun, Doğu Anadolu'nun biraz üzerinde bir aktivite var orada. Bunlar da onu gösteriyor ve 4'ün üzerine çıkan çok sayıda depremler var. Dolayısıyla özellikle Malatya bundan çok kaygı duyuyor, çok tedirgin oluyor 'Acaba bundan sonra daha büyük deprem gelir mi?' diye. Bunu söylemek gerçekten zor. Çünkü anakola paralel başka fay zonları da var. Buranın durumu da öyle.

Muğla ve çevresi için deprem uyarısı

Muğla bambaşka bir dünya. Türkiye'nin belki de en tehlikeli yerlerinden bir tanesi Muğla ve çevresi. Çünkü bizim sınırlarımızın dışında Girit ve Rodos'ta büyük depremler olabiliyor. 8'in üzerine çıkabilir. Tarihsel dönem içerisinde 9 büyüklüğünde depremler bile var. Bizim sınırlarımızda olmamasına karşın bu bölgeyi etkileyebilir.

Muğla bambaşka bir dünya. Türkiye'nin belki de en tehlikeli yerlerinden bir tanesi Muğla ve çevresi. Çünkü bizim sınırlarımızın dışında Girit ve Rodos'ta büyük depremler olabiliyor. 8'in üzerine çıkabilir. Tarihsel dönem içerisinde 9 büyüklüğünde depremler bile var. Bizim sınırlarımızda olmamasına karşın bu bölgeyi etkileyebilir.