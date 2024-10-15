Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi'nde restorasyon başladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Adıyaman Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore ediliyor.

Süryani Kadim Cemaati'ne hizmet eden kilisede deprem sonrası lazerle belgeleme işlemi yapıldı. Depremde dökülen taşların tasnifi yapılarak kilise komple çelik malzemeyle askıya alındı. Kilisenin üst betonarme örtüsünün kaldırılmasının ardından röleve projesi çizildi.

Numaralandırılan duvarlardaki taşlar sökülmeye başlandı. Taşların tamamen sökülmesinden sonra kilise yerine aynı şekilde numaralandırılan taşlar ile aslına uygun olarak yeniden inşa edilecek. 1701 yılında yapılan tarihi kilisenin daha sonra 1885 ve 1905 yıllarında çeşitli nedenlerden dolayı onarım geçirdiği kayıtlarda yer alıyor.

Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Melki Ürek, restorasyona dair şunları söyledi: “Maalesef bu son depremde ağır hasar almıştı. Tabi bu bölgenin bir parçası olarak ağır hasar aldık ve kilisemiz ağır hasar gördü. Çok şükür bugün itibariyle kilisenin sökümüne başlandı. Ve inşallah işler bu şekilde devam eder. Bütün sökümlerden ve uygun hale getirildikten sonra aynı model aynı kiliseyi tekrar imar etmeyi düşünüyoruz."