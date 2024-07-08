Philip Morris, JTİ, BAT... Sigara gruplarında 'zam yağmuru' (8 TEMMUZ SİGARA FİYATLARI)

Sigara ve alkol fiyatlarındaki ÖTV düzenlemesine ilişkin "zam yağmuru" dün TT Grubu'na gelen zam ile birlikte son buldu. Zamlarla beraber bütün tütün gruplarındaki sigara markalarında kayda değer fiyat artışları yaşandı. Peki hangi sigara kaç TL oldu? En ucuz sigara hangi grupta yer alıyor? İşte zamların ardından 8 Temmuz sigara fiyatları...

Philip Morris Grubu

Philip Morris Grubu'nda en pahalı sigaranın fiyatı 73 TL olurken en ucuz sigaranın fiyatı ise zamların ardından 66 TL'ye yükseldi.

Philip Morris Grubu zamlı sigara fiyatları:

1. Marka: 73 TL

2. Marka: 73 TL

3. Marka: 72 TL

4. Marka: 70 TL

5. Marka: 71 TL

6. Marka: 70 TL

7. Marka: 70 TL

8. Marka: 68 TL

9. Marka: 68 TL

10. Marka: 67 TL

11. Marka: 67 TL

12. Marka: 66 TL

13. Marka: 66 TL

JTİ Grubu

Son zamlarla birlikte JTİ Grubu'nda en ucuz sigara 61 TL, en pahalı sigara ise 74 TL'ye çıktı.

JTİ Grubu zamlı sigara fiyatları:

1. Marka: 65 TL

2. Marka: 66 TL

3. Marka: 68 TL

4. Marka: 72 TL

5. Marka: 74 TL

6. Marka: 62 TL

7. Marka: 63 TL

8. Marka: 64 TL

9. Marka: 67 TL

10. Marka: 62 TL

11. Marka: 62 TL

12. Marka: 61 TL

13. Marka: 61 TL

BAT Grubu

BAT Grubu'nda artışlarla birlikte gruba ait en ucuz sigara 61 TL'ye yükselirken en pahalı sigara ise 79 TL oldu.

BAT Grubu zamlı sigara fiyatları:

1. marka: 79 TL

2. marka: 65 TL

3. marka: 66 TL

4. marka (Dark Blue, Dark Blue Long, Dark Blue Switch): 67 TL

5. marka: 71 TL

6. marka: 74 TL

7. marka: 62 TL

8. marka 61 TL

9. marka: 65 TL

10. marka: 67 TL

11 marka: 67 TL

12. marka: 67 TL

TT Grubu

TT Grubu'nda ise son zamlardan sonra en ucuz sigara 57 TL olurken en pahalı sigara 68 TL oldu.

TT Grubu zamlı sigara fiyatları:

1. Marka: 68 TL

2. Marka: 64 TL

3. Marka: 63 TL

4. Marka: 61 TL

5. Marka: 58 TL

6. Marka: 58 TL

7. Marka: 58 TL

8.Marka: 58 TL

9.Marka: 58 TL

10. Marka: 58 TL

11. Marka: 65 TL

12. Marka: 63 TL

13. Marka: 57 TL

14. Marka: 57 TL

15. Marka: 57 TL

16. Marka: 57 TL

Imperial Tobacco Grubu

Imperial Tobacco Grubu'ndaki en pahalı sigaranın fiyatı 73 TL'ye çıkarken en ucuz sigaranın fiyatı ise 59 TL'ye yükseldi.

Imperial Tobacco Grubu zamlı sigara fiyatları:

1. Marka: 73 TL

2. Marka: 73 TL

3. Marka: 68 TL

4. Marka: 71 TL

5. Marka: 62 TL

6. Marka: 59 TL