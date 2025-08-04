Sigara fiyatlarında zam furyası sürüyor. ÖTV artışlarının ardından tütün ürünlerine gelen zamlar, 4 Ağustos sabahı itibarıyla Philip Morris Grubu'na ait sigaralarda da etkisini gösterdi. Geçtiğimiz günlerde BAT ve JTI grubunun zam yapmasının ardından bu kez Philip Morris Grubu fiyatları güncelledi.

Philip Morris grubu sigaralara ne kadar zam geldi?

Yapılan 10 TL’lik zam sonrası gruptaki en ucuz sigaranın fiyatı 90 TL olurken, en pahalı sigara ise 100 TL’ye yükseldi.

BAT ve JTI zam de zam yapmıştı

Bir diğer sigara grupları BAT ve JTI de geçtiğimiz günlerde 2. kez zam yapma kararı almış, zammın ardından bu gruplarda yer alan en düşük sigara fiyatı 85 TL’ye, en yüksek fiyat ise 100 TL’ye çıkmıştı.