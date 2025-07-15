Pınar Kür öldü mü? Pınar Kür kimdir, kaç yaşında? Neden öldü?

82 yaşındaki yazar Pınar yaşamını yitirdi. Yekta Kopan bu ücüzü gelişmeyi duyururken yazarın biyografisi araştırılmaya başlandı. İşte "Pınar Kür kimdir" sorusunun yanıtı...

Pınar Kür kimdir?

Pınar Kür, edebiyat ve akademi dünyasında önemli bir yere sahip Türk yazar ve akademisyendir. Annesi İsmet Kür Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, babası Behram Kür ise Fransızca ve matematik öğretmenidir. Eğitim hayatına Robert Koleji’nde başladı; lisans öğrenimini Queens College ve Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı. Daha sonra Paris’te Sorbonne Üniversitesi’nde karşılaştırmalı edebiyat alanında doktora yaptı.

İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda İngilizce okutmanı olarak görev aldı. 2013 yılında Ankara Öykü Günleri kapsamında onur ödülüne değer görüldü.

Oyuncu Can Kolukısa ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emrah Kolukısa da babası gibi oyunculuğu seçmiştir.