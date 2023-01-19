Piyasada gündem seçim, gözler Ankara’da

Seçimler için Mayıs’ı işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli bunun için Meclis’ten erken seçim kararı çıkaracak. Ancak yeterli sayının bulunmaması durumunda Erdoğan’ın Meclis’i martta feshetmesi gündeme geldi. Siyasi kanatta tartışmalar devam ederken piyasalarda bekle gör durumu hakim. Piyasaların nabzını tutan uzmanlar ise ikiye bölündü.

Bir kısmı, seçim tarihi tartışmalarının belirsizliği artıracağını savunurken, bir başka görüş de piyasada geçen hafta yaşanan dalgalanmada seçim kararının satın alındığı yönünde.

Altılı masa mensuplarının da seçime olumlu görüş belirtmesinin piyasalar için olumlu olduğunu belirten uzmanlar, bugün MB’nin faiz kararı ve enflasyonla ilgili verilerin önemişini koruduğunu ancak seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının da piyasalar açısından olumu olduğunu belirtti.

Borsada geçen hafta yaşanan kayıpların telafisi dün de devam etti. BIST 100 endeksi günü yüzde 1.30 primle kapattı. Döviz kanadında da bir hareketlilik göze çarpmıyor.

MB’den uyarı

Merkez Bankası bankalardan ticari kredi maliyetlerini artırıcı uygulamalara son vermelerini istedi. MB “Yapılandırma, Temdit/Ödeme Planı ve Faiz Değişikliği Ücreti” kalemi çerçevesinde ücret tahsil edildiğini, ilgili ücretin kredi kullandırım ücreti için öngörülen azami sınırlardan kopuk olmaması gerektiğini belirtti. Geçen hafta yüzde 30 sınırına yaklaşan mevduat faizinde ise bazı bankaların bu düzeyi aştığı belirtiliyor.