“PKK virüsünü Irak'tan beraber temizleyeceğiz"

Takip Et

Fidan daha sonra Ulusal Hikmet Akımı Lideri Ammar Hekim ile görüştü, ardından da Irak eski Başbakanı ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki ve Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad ile bir araya geldi.

Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Al Abbasi ile temasların ardından Irak'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir araya gelen Fidan, görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

“Destek vermeye hazırız”

Dışişleri Bakanı sıfatıyla Irak'a yaptığı ilk ziyarette Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Fidan, Türkiye'nin Bağdat ve Erbil'le ilişkilerinin her zaman ve her düzlemde önemini ülkenin gündeminde koruduğunu vurguladı. Görüşme esnasında başta terörle mücadele olmak üzere enerji, ekonomi, ticaret gibi birçok konuyu gözden geçirme imkanları olduğunu aktaran Fidan, Erbil'in Irak'ın sıkıntılı yıllarında her zaman bir istikrar ve güvenlik şehri olarak devam ettiğini dile getirdi.

Fidan, bu istikrar, güvenlik ve ekonomik kalkınmanın devamının gerçekten önemli olduğuna inandıklarını dile getirerek bunun devamı için Türkiye'nin Erbil yönetimine her türlü yardım ve desteği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Terörle mücadelede Türkiye'yle göstermiş oldukları işbirliğinden ötürü de teşekkürlerini sunan Fidan, "Terör belasından kurtulmak için yapacağımız daha çok iş var. Şu anda Irak topraklarında PKK terörü kendisini gizliyor.

Bu virüsü inşallah Irak'tan da hep beraber temizleyeceğiz. Gerek Bağdat yönetimi gerek Erbil yönetimi, PKK terörünü Irak topraklarından temizlemekte oldukça kararlı. Bunun için de ayrıca memnunuz. Biz de elimizden gelen bütün desteği bu makamlara vereceğiz." diye konuştu.