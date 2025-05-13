PKK'nın silah bırakma süreci nasıl ilerleyecek? İşte yeni dönemin yol haritası

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 8 ay önce Meclis kürsüsünden yaptığı çağrı dün karşılık buldu. Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs tarihlerindeki kongresinin ardından kendini feshettiğini açıklayarak silahlı mücadeleye de son verdiğini ilan etti.

Hem siyaset gündeminde hem de dünya basınında geniş yankı uyandıran gelişmenin ardından sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

Sabah'ın haberine göre; 3-4 ay içinde 3 bin 400 örgüt üyesi dağdan inerek silahlarını teslim edecek. PKK diğer silah, mühimmat ve malzemelerin bulunduğu yerleri de bildirecek. Teröristlerin silahlarını Kuzey Irak'ta belirlenen noktalara teslim edeceği, bu süreci de Kuzey Irak yönetimi ve MİT'in birlikte yürüteceği öğrenildi.

Yönetici kadro için süreç farklı ilerleyecek

Sayıları 100 civarında olan PKK'nın üst düzey yönetici kadrosu için farklı bir sürecin işleyeceği, suç kaydı olmayan örgütü üyelerinin de Türkiye'ye dönmeleri durumunda 2 yıllık denetim ve gözetim ile topluma entegre olmaları sağlanacak.

Üst düzey yöneticiler Güney Afrika ya da Batılı ülkelere gönderilecek. Bazıları ise Kuzey Irak'ta kalabilecek. Ancak hiçbir üst düzey yöneticinin Suriye'de bulunmasına izin verilmeyecek.

YPG unsurları Suriye milli ordusuna entegre olacak. Onlarla ilgili süreç Suriye yönetimiyle işbirliği içinde yürütülecek.

Arap aşiretler SDG'den ayrılacak

Arap aşiretleri önümüzdeki dönemde ABD'nin maaş vermeyi kestiği Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) ayrılacak. Böylece PYD'nin örgütlü zemini de büyük oranda ortadan kalkacak.

Ekim ayında yeni aşamaya geçilecek

Ekim ayına kadar silahların teslim edilmesiyle birlikte tüm toplumu kapsayacak şekilde demokratikleşme süreci başlatılacak. Kayyum, anayasa değişikliği gibi konular PKK'nın sahadan çekildiğinin tespitiyle birlikte hayata geçirilecek.

Süreç sahada da titizlikle takip edilecek

Ancak Türkiye'nin güvenlik politikalarında ani bir değişiklik olmayacak. Terörle mücadele fesih açıklamasının sahada da karşılığı görülene kadar devam edecek. Süreç, PKK üyesi ya da sempatizanı olduğu gerekçesiyle yürütülen davaları etkilemeyecek. PKK'nın fesih kararına uyup uymadığı, silahları teslim edip etmediği takip edilecek.