PKK'nın silah bırakma süreci nasıl ilerleyecek? İşte yeni dönemin yol haritası
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ekim 2024'te DEM Parti grubu ile tokalaşması ile başlayan süreç, 12 Mayıs 2025'te PKK'nın silah bırakma ve örgütü feshetme kararı ile noktalandı. Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesinde 47 yıllık bir dosya kapanırken, sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. İlk aşamada örgütün silahları Kuzey Irak'ta belirlenen noktalara bırakması, suç kaydı olmayanların 'denetimli serbestlik' gibi bir uygulama ile topluma entegre edilmesi, üst düzey yöneticilerin Suriye hariç farklı ülkelere gönderilmesi ve ekim ayında ikinci faza geçilmesi planlanıyor.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 8 ay önce Meclis kürsüsünden yaptığı çağrı dün karşılık buldu. Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs tarihlerindeki kongresinin ardından kendini feshettiğini açıklayarak silahlı mücadeleye de son verdiğini ilan etti.
Hem siyaset gündeminde hem de dünya basınında geniş yankı uyandıran gelişmenin ardından sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.
Sabah'ın haberine göre; 3-4 ay içinde 3 bin 400 örgüt üyesi dağdan inerek silahlarını teslim edecek. PKK diğer silah, mühimmat ve malzemelerin bulunduğu yerleri de bildirecek. Teröristlerin silahlarını Kuzey Irak'ta belirlenen noktalara teslim edeceği, bu süreci de Kuzey Irak yönetimi ve MİT'in birlikte yürüteceği öğrenildi.
Yönetici kadro için süreç farklı ilerleyecek
Sayıları 100 civarında olan PKK'nın üst düzey yönetici kadrosu için farklı bir sürecin işleyeceği, suç kaydı olmayan örgütü üyelerinin de Türkiye'ye dönmeleri durumunda 2 yıllık denetim ve gözetim ile topluma entegre olmaları sağlanacak.
Üst düzey yöneticiler Güney Afrika ya da Batılı ülkelere gönderilecek. Bazıları ise Kuzey Irak'ta kalabilecek. Ancak hiçbir üst düzey yöneticinin Suriye'de bulunmasına izin verilmeyecek.
YPG unsurları Suriye milli ordusuna entegre olacak. Onlarla ilgili süreç Suriye yönetimiyle işbirliği içinde yürütülecek.
Arap aşiretler SDG'den ayrılacak
Arap aşiretleri önümüzdeki dönemde ABD'nin maaş vermeyi kestiği Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) ayrılacak. Böylece PYD'nin örgütlü zemini de büyük oranda ortadan kalkacak.
Ekim ayında yeni aşamaya geçilecek
Ekim ayına kadar silahların teslim edilmesiyle birlikte tüm toplumu kapsayacak şekilde demokratikleşme süreci başlatılacak. Kayyum, anayasa değişikliği gibi konular PKK'nın sahadan çekildiğinin tespitiyle birlikte hayata geçirilecek.
Süreç sahada da titizlikle takip edilecek
Ancak Türkiye'nin güvenlik politikalarında ani bir değişiklik olmayacak. Terörle mücadele fesih açıklamasının sahada da karşılığı görülene kadar devam edecek. Süreç, PKK üyesi ya da sempatizanı olduğu gerekçesiyle yürütülen davaları etkilemeyecek. PKK'nın fesih kararına uyup uymadığı, silahları teslim edip etmediği takip edilecek.