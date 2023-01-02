PKK/YPG'li 10 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.
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