Polis kıyafetlerine "görünürlük" ayarı

24 Ocak 2019

Trafik polislerinin kıyafetleri yeniden tasarlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kıyafetlerimiz, çizgileri de ihtiyaçları da arkadaşlarımızın talepleriyle, hem de kendi desenlerimizle birlikte özgünleştirildi" dedi.

Soylu, şunları kaydetti:

"Polisin görünürlüğü artar ve hemen hemen her tarafta olduğu hissedilirse, vatandaşlarımız kurala daha rahat uyar. Bu kıyafetler özellikle polisin görünürlüğünü daha fazla artıracak. Bu kıyafetlerin özgünlük, görünürlük ve kalite özelliği var. Ayakkabılardan pantolonuna ve yazın giyeceği tişörte kadar özgün bir şekilde tasarlandı. İnanıyorum ki, trafik kazalarında da bunun azaltıcı bir etkisi söz konusu olacak"

Tanıtımı yapılan yeni kıyafetlere ilişkin Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da şöyle konuştu:

"Kıyafetler her mevsime göre tasarlandı. Yazlık tişörtlerinden kışlık tişörtlerine, montlarına parkalarına kadar farklı şekilde dizayn edildi. Ama hepsinin ortak özelliği, görünürlüğünün yüksek oluşu, reflektif özelliklerinin yüksek oluşu ve özellikle de trafik sizin görünmeniz kadar karşı tarafı da görebilmeniz üzerine kurulu.

Trafik polislerimizin zaman zaman yol kontrollerinde fark edilmemelerinden kaynaklı, ölümlü ve yaralanmalı kazalarda mağdur olduğunu hatta çokça personelimizin hayatını kaybettiğini de biliyoruz. Bu yeni kıyafetler hem görünürlüğü hem son derece sağlıklı şekilde dizayn edilmiş olmaları açısından ve trafik polisimizin bugüne kadar kullandığı özellikle kravat ve benzeri giysilerinin çalışmalarını engelleyici yönü açısından son derece yararlı olacak"

Kaynak: AA