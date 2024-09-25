Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin kuzeni gözaltında
İstanbul'da polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin kuzeni K.G.'nin sosyal medyada silahla fotoğraf paylaşmasının arından soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri bugün K.G.'yi göevinde zaltına alarak emniyete götürdü. Zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında bir kişinin silahlı fotoğraflarını paylaşması üzerine çalışma başlattı.
İncelemelerde şüphelinin Ümraniye ilçesinde motosiklet hırsızlığı suçundan yakalandıktan sonra arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden zanlı Yunus Emre Geçti'nin kuzeni K.G. olduğu tespit edildi.
Şüphelinin Ataşehir Mahallesi'nde bulunan ikametinde olduğunu belirleyen ekipler K.G'yi gözaltına aldı. Zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.