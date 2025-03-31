Polonya uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı!

Seyitoğlu yaptığı açıklamada, İsrail'den dönüş yapan Polonya'ya ait yolcu uçağının, teknik arıza nedeniyle Antalya Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptığını belirtti.

Mürettebat ile 180 yolcunun uçaktan transfer edilerek bekleme salonuna alındığını ifade eden Seyitoğlu, "Arızanın giderilmesi için teknik ekip istendi, onarımı yapıldıktan sonra yolcular Polonya'ya devam edecek. İniş yaparken sorun olmadı. Teknik arıza ihtimaline karşı sıkıntı yaşamamak için buraya iniş yaptı." diye konuştu.