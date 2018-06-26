ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
27 °C

Prens Selman'dan Erdoğan'a tebrik

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman seçim başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Prens Selman'dan Erdoğan'a tebrik
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, gönderdiği tebrik mesajında seçim zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.

Veliaht Prens mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhurbaşkanına sağlık ve mutluluk, kardeş Türk halkına da daha fazla ilerleme ve gelişme temennisinde bulunuyorum."

Kral Selman bin Abdulaziz de dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim zaferini tebrik etmişti.

Kaynak: AA

Son dakika Suudi Arabistan Recep Tayyip Erdoğan Muhammed bin Selman

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.