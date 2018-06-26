Prens Selman'dan Erdoğan'a tebrik
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman seçim başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, gönderdiği tebrik mesajında seçim zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.
Veliaht Prens mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Cumhurbaşkanına sağlık ve mutluluk, kardeş Türk halkına da daha fazla ilerleme ve gelişme temennisinde bulunuyorum."
Kral Selman bin Abdulaziz de dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim zaferini tebrik etmişti.
Kaynak: AA