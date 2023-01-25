Prim borcu olan EYT'liler ve Bağ-Kur'lu EYT'lilerin durumu ne olacak?

Son günlerin en çok merak edilen konusu şüphesiz ki EYT...EYT'de her meslek grubu kendi şartlarını ve durumunu merak ediyor. Uzmanlar ise kafası karışanları bilgilendirmek için açıklamalar yapıyor. Merak edilen önemli sorulardan biri de prim borcu olan EYT'liler ve Bağ-Kur'luların durumu ne olacak sorusu.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin ve TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç konu hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "Yapılandırma dediğimiz, sigorta primleri açısından olan mesele. İşverenlerin kendi borçlarını ödeme meselesi. İşverenin eğer sigorta primlerine dair borcu varsa bu borçlarında yapılandırmaya gidip avantajlı bir konumda kalabilir." dedi.

EYT'de borçlanma nasıl oluyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, EYT'lilerin prim borçlarının yapılandırma kapsamında olmadığı yönündeki açıklamalarına da değinen Zengin, şunları söyledi:

"Bir sigortalı 'şu kadar güne ihtiyacım var, ben bunu yapılandırma kapsamında borçlanıp gün almak istiyorum' diyemiyor. EYT kapsamı dediğimiz kişinin kendi sigorta prim gün sayısını artırma imkanları yasada sayılıyor. Askerlik, doğum, yurt dışı gibi borçlanma türleri."

Eksik prim günü bulunan Bağ-Kur'lulardan geçmişte borcu nedeniyle prim günleri silinenler, yapılandırma kanunu ile yeni bir fırsat elde edecek. Düzenlemeyle ilgili merak edilenleri Prof. Dr. Cem Kılıç canlı yayında değerlendirdi.

Bağ-Kur'lu EYT'lilerin durumu ne olacak?

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç şunları söyledi:

"Yapılandırmada olan şu, borcun aslı kalıyor gecikme cezası zammı ve faizi silinerek düşük bir faizle taksitlendirme ya da peşin olduğu zaman çok daha iyi imkanlarla ödeme imkanı getiriliyor ve Sayın Maliye Bakanı dün açıkladı. 48 aya kadar bu yapılacak.

Bu özellikle Bağkur'lular için, özellikle şimdi EYT'de emekli olmayı hayal edenler için eğer prim borcu var ise, o döneme ilişkin borçlarını daha düşük rakamlarla ödeyerek o günleri kazanmalarına sebep olacak''