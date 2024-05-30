Prof. Dr. Ahmet Ercan fay hattını işaret etti, il ve ilçeleri sıraladı: 7.5'lik depremle kükreyerek

Deprem bilimciler, Türkiye'nin deprem riskiyle ilgili her gün yeni uyarılarda bulunuyor. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bu kez de Kuzey Anadolu Fay hattına dikkat çekerek, söz konusu kırığın 6 ve 7.5 büyüklüğünde deprem üretebileceğini söyledi.

Deprem uzmanı, bazı il ve ilçeleri sıralayarak uyarıda bulundu. Ercan, Kuzey Anadolu Kırığı'nın kuzeyinde İstanbul'u; güneyinde ise Karasu, Bursa, Altınoluk'u işaret etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ercan, "Kuzey Anadolu Kırığı M6-M7,5'luk depremlerle kükreyerek kuzeyde; İstanbul önünde 1000 metrelik derin çukurlar açarken, ortada; Kapıdağ Yarımadasını koparıyor, güneyde; Karasu, Bursa, Altınoluk üzerinden Ege'ye yeni bir boğaz açıyor. Depremler yeri evrimleştirir" ifadelerini kullandı.