Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 2 milyon nüfuslu kente deprem uyarısı (Mersin'de deprem mi olacak)

Türkiye hemen her gün depremlerle sarsılıyor. Bunların ekserisi küçük depremler olduğu için hayatımızı olumsuz etkilemiyor. En son bugün Balıkesir 3,9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Bu küçük depremler 85 milyona Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatması anlamında da önem taşıyor.

Türkiye 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli 7,8 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremle sarsılmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre; bölgeyi yıkıp geçen depremde en az 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Bu depremin Türkiye’ye maliyetinin 150 milyar doların üzerinde olduğu belirtiliyor.

Mersin'de deprem mi olacak?

Türkiye depreme maalasef hâlâ hazır değil. Fakat kurumlar yeterli olmasa da depreme yönelik birtakım çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda geçen 12 Eylül’de Mersin’de 7 büyüklüğündeki bir deprem senaryosuna göre tatbikat yapıldı. Bu tatbikat da “Mersin’de deprem mi olacak” sorusunun sorulmasına yol açtı.

Mersin’de büyük bir deprem beklenmiyor. Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, X (Twitter) hesabından Mersin’de deprem beklenmediğini açıklasa da mesajına şöyle devam etti:

* Dolay kırıkları Mersin’i Mercalli VI yıkım gücünde sarsar. Yapı çalkalanmaları, batma, yıkım beklenir. İvedi incelikli (microzonation) çalışması yapılmalı.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Mersin’in “Sarsıntı duyarlı sulu, gevşek çökeller üzerinde çarpık yerleşmiş rezonans ile sıvılaşma sorunlu büyük bir kent” olduğunu belirtirken, yaklaşık 2 milyon nüfuslu kenti uyardı:

* Deprem için yer-yapı güvenlik belgesi olmadan ev satılıp, kiralanmamalıdır. İvedi kentsel dönüşüm gerekli.

Mercalli şiddet ölçeği nedir?

Mercalli şiddet ölçeği, bir depremin şiddetini ölçmek için kullanılan ölçek.

Depremin yeryüzüne, insanlara, cisimlere ve yapılara olan etkisini I ile XII arasında bir ölçek ile nicelendirir. Buna göre I hissedilmez, XII ise tam yıkım demektir.

Prof. Dr. Ahmet Ercan'a göre; Mersin'de yaşanacak depremin yıkım gücü VI.