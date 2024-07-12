Prof. Dr. Aktaş: Gıda krizi için planlama yapılmalı

Meryem KARADAĞ

Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan gıda krizinin birden fazla sebebi olduğunu belir­ten Aktaş, küresel iklim deği­şikliği ile birlikte artan sıcak­lık ve değişen meteorolojik olaylar gıda krizinin en önem­li nedenlerinden biri olduğu­nu vurguladı.

Gıda krizi konu­sunda Türkiye’nin acil bir ey­lem planına ihtiyacı olduğunu dile getiren Aktaş, ülkelerin tarımsal üretimi yönlendire­bilme ve planlama güçlerinin yaşanan gıda krizini önemli oranda etkileyeceğini söyledi. Aktaş, “Örneğin Avrupa Bir­liği ortak tarım politikası ile birlikte güçlü bir tarım politi­kasına sahip keza Amerika’da güçlü bir tarım politikasına sahip buna paralel Çin ve Rus­ya’da güçlü tarım politikala­rının olduğunu söyleyebili­riz. Tarım politikasında güç­lü olan tarımı yönlendirebilen ülkeler gıda krizinden de daha az oranda etkilenecektir. Tür­kiye’nin bu konuda acil bir ey­lem planına ihtiyaç vardır” di­ye konuştu.

“Gıda fiyatları ve güvenilirliği sorunları giderek artıyor”

Erkan Aktaş, gıda krizi­nin çok yönlü sonuçları ol­duğunu, gıda fiyatlarında­ki artışların ve gıda güveni­lirliği sorunlarının giderek arttığını belirterek, “Su kay­naklarının yüzde 70-80’i ta­rımda kullanılıyor. Tarımsal sulama sistemlerinin geliş­tirilmesi ve ilgili araştırma­lar da önemlidir. Karbon ayak izi ya da su ayak izi gibi konu­ların artık incelenmesi gere­kiyor" ifadelerinde bulundu.

“Kırsal dönüşüm çalışmaları hızlandırılmalı”

Türkiye’nin kırsal nüfusu­nun giderek yaşlandığını di­le getiren Aktaş, gıda krizi­nin bir diğer önemli nedenin ise meralarda çobanların olmadığını söyledi. Bu duru­mun özellikle beslenme kri­zinin nedeni olarak düşü­nülebileceğini vurgulayan Aktaş, “Kırsal dönüşüm ça­lışmalarının hızlandırılma­sı, köy enstitüsü modeli gibi yeni modellerin haya­ta geçirilmesi, yardımla­rın köy bazlı olması, daha kapsamlı bir kırsal dönü­şüm modelinin benimsen­mesi gerekiyor” dedi.