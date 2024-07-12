Prof. Dr. Aktaş: Gıda krizi için planlama yapılmalı
Yaşanmakta olan küresel gıda krizinin Türkiye’yi de etkilediğini söyleyen Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Aktaş, gıda krizine karşı tüm ülkelerin birlikte mücadele etmesinin önemine vurgu yaptı.
Meryem KARADAĞ
Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan gıda krizinin birden fazla sebebi olduğunu belirten Aktaş, küresel iklim değişikliği ile birlikte artan sıcaklık ve değişen meteorolojik olaylar gıda krizinin en önemli nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.
Gıda krizi konusunda Türkiye’nin acil bir eylem planına ihtiyacı olduğunu dile getiren Aktaş, ülkelerin tarımsal üretimi yönlendirebilme ve planlama güçlerinin yaşanan gıda krizini önemli oranda etkileyeceğini söyledi. Aktaş, “Örneğin Avrupa Birliği ortak tarım politikası ile birlikte güçlü bir tarım politikasına sahip keza Amerika’da güçlü bir tarım politikasına sahip buna paralel Çin ve Rusya’da güçlü tarım politikalarının olduğunu söyleyebiliriz. Tarım politikasında güçlü olan tarımı yönlendirebilen ülkeler gıda krizinden de daha az oranda etkilenecektir. Türkiye’nin bu konuda acil bir eylem planına ihtiyaç vardır” diye konuştu.
“Gıda fiyatları ve güvenilirliği sorunları giderek artıyor”
Erkan Aktaş, gıda krizinin çok yönlü sonuçları olduğunu, gıda fiyatlarındaki artışların ve gıda güvenilirliği sorunlarının giderek arttığını belirterek, “Su kaynaklarının yüzde 70-80’i tarımda kullanılıyor. Tarımsal sulama sistemlerinin geliştirilmesi ve ilgili araştırmalar da önemlidir. Karbon ayak izi ya da su ayak izi gibi konuların artık incelenmesi gerekiyor" ifadelerinde bulundu.
“Kırsal dönüşüm çalışmaları hızlandırılmalı”
Türkiye’nin kırsal nüfusunun giderek yaşlandığını dile getiren Aktaş, gıda krizinin bir diğer önemli nedenin ise meralarda çobanların olmadığını söyledi. Bu durumun özellikle beslenme krizinin nedeni olarak düşünülebileceğini vurgulayan Aktaş, “Kırsal dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması, köy enstitüsü modeli gibi yeni modellerin hayata geçirilmesi, yardımların köy bazlı olması, daha kapsamlı bir kırsal dönüşüm modelinin benimsenmesi gerekiyor” dedi.