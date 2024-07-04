Prof. Dr. Canan Karatay sıcak havalarda gölgede yapılan hatayı açıklayarak uyardı

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, sıcak çarpmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Hepimizin vücudunda ısıyı dengeleyen bir termostat var" ifadelerini kullanan Karatay, "Bazı nedenlerle, dış etkenlerle bozulduğu zaman vücut ısısını dengeleyemiyor. Vücut ısımızın normali 37'dir. Vücut ısımız 40 santigrat derecenin üzerine çıktığı zaman 'sıcak çarpması' deriz. Güneş, sıcak çarpması nedenidir. Ama güneş olmadan da bu sıcak hava dalgaları geldiği zaman gölgede dahi olsak çarpabiliyor" diye konuştu.

CNN Türk'ün haberine göre Karatay, sözlerine şöyle devam etti:

"En önemli belirtilerden biri halsizlik. Vücut ısısının yükselmesi, 40 derecenin üzerine çıkması; baygınlıkların, şuur kaybının, bayılmanın, baş dönmesinin sebebidir. Bunu önlemek elimizde. Dikkat etmemiz gerekiyor. Ben şunu söylemek istiyorum: İnsan vücudunun termostatı iyi çalıştığı zaman vücut ısıyı dengeler."

En çok etkilenenlerin yaşlı, genç ve çocuklar olduğunu belirten uzman isim sık yapılan bir hataya da değindi:

“Yazın gölgedeyken şapka takmayın. Çünkü insan vücudu ısısını başından kaybeder. Ama güneşte çıktığımızda şapkamızı takacağız.”