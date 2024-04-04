Prof. Dr. Cem Say, Boğaziçi Üniversitesi'nde bölüm başkanlığından alındı (Cem Say kimdir)

Prof. Dr. Cem Say, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. X (Twitter) hesabından açıklama yapan Say, şunları aktardı:

* Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevimden alınmışım. Gelen yazı çok ilginç gerçekten. Anladığım kadarıyla 'görevi iyi yapma suçu' işlemişim. Tabii ki bu hukuk dışılığa itiraz edeceğim, işimi iyi yapmaya da devam.

Cem Say kimdir?

14 Mart 1966 Ankara doğumlu Ahmet Celal Cem Say, teorik bilgisayar bilimcisi ve bilgisayar bilimi profesörü olarak Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde görev yapıyor.

Liseyi 1983 yılında TED Ankara Koleji'nde bitirdi. 1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Doktorasını aynı bölümde, Qualitative System Identification isimli teziyle, Selahattin Kuru danışmanlığında 1992 yılında aldı.

1992'den beri Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde tam zamanlı profesör olarak çalışıyor. Cem Say, 700'den fazla atıf ile 80'den fazla bilimsel makale yayınladı.

Araştırma ilgi alanları arasında teorik bilgisayar bilimi, kuantum hesaplama, yapay zeka ve doğal dil anlama yer almaktadır.

Cem Say, medyada da tanınan bir figür. Türkiye'de yapay zeka ve robotlar üzerine birçok TEDx konferansı konuşması yaptı. Türkiye'deki ulusal televizyon kanallarında birçok kez popüler bilim yorumcusu olarak yer aldı.

Türkçe olarak üç popüler bilim kitabı yazdı: 50 Soruda Yapay Zekâ (50 Soruda Yapay Zeka), Yeni Dünya, Yeni Ağ (Yeni Dünya, Yeni Web) ve En Hakiki Mürşit (The Trueest Guide).