Prof. Dr. Fuat Keyman hayatını kaybetti
Uluslararası ilişkiler uzmanı, akademisyen ve siyaset bilimci Prof. Dr. Fuat Keyman hayatını kaybetti. Keyman'ın bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.
Türkiye'nin önde gelen siyaset bilimcilerinden Prof. Dr. Fuat Keyman, kansere yenildi. 66 yaşındaki Keyman, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.
Fuat Keyman kimdir?
Emin Fuat Keyman 1958 yılında Ankara'da doğdu.Yüksek lisansını ODTÜ'de tamamladı. Carleton Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler ve karşılaştırmalı politika alanında doktora yaptı.
Akademik kariyerine 1994 yılında Bilkent Üniversitesi'nde başladı.2002-2010 yılları arasında Koç Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler bölümünde görev yaptı.
Sabancı Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı görevini yürüten Fuat Keyman, uluslararası ilişkiler alanında dersler veriyordu.